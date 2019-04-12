» إحباط تهريب أدوية بـ4 ملايين جنيه في أسيوط

12 أبريل 2019 - 07:55 م

تمكنت جمارك مطار أسيوط الدولي، من ضبط أدوية مهربة بحوزة راكب قادم من تركيا الى القاهرة ترانزيت بقيمة 4 ملايين و243 ألفا و875 جنيها.

تلقي علاء سعد مدير جمارك مطار أسيوط إخطارا من حازم الدروي مدير إدارة الفحص وأحمد المراغي مدير إدارة الأمن الجمركي بتمكن عمر جلال مأمور جمرك من ضبط "ش . م .س" محام مصري قادم من تركيا الى القاهرة ترانزيت بمطار أسيوط الدولي وبحوزته كمية من ادوية السرطان والبهاق والروماتيزم تبلغ قيمتها 4 ملايين و243 ألفا و875 جنيها.

تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المضبوطات للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.