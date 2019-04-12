«ضيوف»: ماني وصلاح الأفضل.. واتمنى النهائي بين السنغال ومصر

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المصريون

امم افريقيا

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أشاد الحاج ضيوف، مهاجم ليفربول والمنتخب السنغالي السابق، بحفل قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية على سفح الاهرامات، معربًا عن أمنيته بوصول مصر والسنغال إلى نهائي البطولة.

وتحدث ضيوف عن نجوم الكرة المصرية مشيدا بالثنائي محمد ابوتريكة و محمد صلاح معتبرا الاول من أهم نجوم الكرة على مستوى العالم ولا يقل عن زين الدين زيدان نجم منتخب فرنسا السابق كما وصف الثاني بأنه الأفضل فى أفريقيا حاليا برفقة ساديو ماني زميله في ليفربول.

وتشهد القرعة تواجد كوكبة من نجوم اللعبة ومسئوليها على رأسهم احمد احمد رئيس الكاف وهاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة بجانب النجوم السابقين يايا توريه والحاج ضيوف وريحوبيرت سونج ومصطفى حجي

 ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.


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