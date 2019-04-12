برلمانية تطالب المواطنين بالمشاركة في استفتاء التعديلات

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النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

حسن علام- متابعات

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النائبة مايسة عطوة

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

طالبت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعدم الالتفاف للأصوات التي تقول إن التعديلات الدستورية، جاء لمد فترة الرئيس، لأنهم يحاولون تعطيل هذا الاستحقاق، موضحةً أن الكثير من القيادات السياسية والتشريعية، نظموا جولات مكوكية في كل مكان، لشرح كل أبعاد هذه المادة، وأن ما تم تعديله، هي مدة الفترة ولاية الرئيس، من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وأكدت عطوة، في تصريح، أن ما تم، لم يكن من أجل أشخاص وأن الأمر يتعلق بمستقبل الوطن، مشيرة إلى أن نواب مصر في دوائرهم الانتخابية، يقومون بالتوعية اللازمة بأهمية المشاركة في الاستفتاء، سواء كانت بنعم أو لا.


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