  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:32 م
بحث متقدم
قرعة امم افريقيا

بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

جامعة الأزهر

أول تعليق لدكتور واقعة «خلع الملابس» بجامعة الأزهر

علم السعودية

السعودية تحضر مفاجأة لشعب إيران

كمين عيون موسى

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

محاضرة «خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

بيان سودانى بشأن الاتفاقيات الدولية

احتجاجات الجزائر

رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

أرشيفية

الزراعة تعلن الطوارئ لمنع دخول هذه «الحشرة» إلى مصر

فايز السراج

ليبيا.. أوامر عسكرية بالقبض على "السراج"

جامعة الأزهر (أرشيفية)

قرار مفاجئ من جامعة الأزهر فى واقعة "خلع الملابس"

قبل مواجهة الأهلي

مدرب صن داونز ينتقد أرضية ملعب برج العرب

الرياضة

"صن داونز" يطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك
"صن داونز" يطلب التعاقد مع مهاجم الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«برج العرب» يصدم الأهلي قبل موقعة صن داونز

#

«كاف» يوافق على طلب الأهلي بشأن موقعة صن داونز

#

هذا ما قاله أمير مرتضى عن سوء أرضية ملعب مباراة القمة

#

«عبد الحفيظ» ينتقد أرضية ملعب برج العرب

المصريون

الاهلى

صن داونز

ماسيمانى

انتقد ماسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، سوء أرضية ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب، قبل مواجهة الأهلي، والمقرر إقامتها غدًا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب صن داونز في تصريحات صحفية، خلال نزول فريقه لخوض تدريبهم الأخير استعدادا لملاقاة الأهلي غدا السبت: " ملعب برج العرب يشبه الملاعب الشاطئية، الأهلي يمتلك لاعبين كبار ولا يعقل أن يخوض مبارياته على ملعب بهذا الشكل، فهم يستحقون أداء مبارياتهم على ملعب أفضل".

وأكمل ماسيوماني تصريحاته بتأكيده أن في جنوب إفريقيا من المستحيل خوض المباريات على ملاعب تشبه أرضية ملعب برج العرب.

وكان الأهلي خسر مباراة الذهاب أمام صن داونز بنتيجة ثقيلة 5 – 0 ، ويحتاج المارد الأحمر الفوز بـ6 أهداف للحصول على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي أفريقيا
» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان
» «أجيري» يصل مقر قرعة أمم أفريقيا 2019
» يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة
» بالصور.. لحظة وصول كأس الأمم الإفريقية إلى مصر
» أول جمعة بعد تنصيب "بن صالح".. التظاهرات تجتاح الجزائر
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز
» لن تصدق العدد.. دولة عربية تخرج عناصر من الإناث العسكريين
» «لاسارتي» يصدم جماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز
» داعية سعودي يشبه تويتر بـ"سوبر ماركت"
» «الطيب» يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:56 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول