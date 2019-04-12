مدرب صن داونز ينتقد أرضية ملعب برج العرب

12 أبريل 2019 - 07:11 م

انتقد ماسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، سوء أرضية ملعب الجيش المصري بمدينة برج العرب، قبل مواجهة الأهلي، والمقرر إقامتها غدًا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدرب صن داونز في تصريحات صحفية، خلال نزول فريقه لخوض تدريبهم الأخير استعدادا لملاقاة الأهلي غدا السبت: " ملعب برج العرب يشبه الملاعب الشاطئية، الأهلي يمتلك لاعبين كبار ولا يعقل أن يخوض مبارياته على ملعب بهذا الشكل، فهم يستحقون أداء مبارياتهم على ملعب أفضل".

وأكمل ماسيوماني تصريحاته بتأكيده أن في جنوب إفريقيا من المستحيل خوض المباريات على ملاعب تشبه أرضية ملعب برج العرب.

وكان الأهلي خسر مباراة الذهاب أمام صن داونز بنتيجة ثقيلة 5 – 0 ، ويحتاج المارد الأحمر الفوز بـ6 أهداف للحصول على بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة.