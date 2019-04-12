"المصريين الأحرار" ينظم احتفالية للأيتام بمقر الحزب الرئيسي

12 أبريل 2019 - 07:10 م

عقدت أمانة العمل الجماهيري بحزب المصريين الأحرار احتفالية "دايما معاك" للاحتفال بيوم اليتيم، بمقر الحزب الرئيسي في قصر محمد محمود بوسط القاهرة.

وشارك في الاحتفالية مجموعة من الأطفال الأيتام من مصر القديمة والدرب الأحمر، وتضمنت تقديم عرض مسرحي، وفقرة عرائس، وتلوين وجوه الأطفال.

كما شارك إيهاب سعودى أمين العمل الجماهيري بالحزب، ومختلف أعضاء الأمانة في الاحتفالية، وتم تقديم وجبة بسيطة خلال الاحتفالية ومشروبات وتم توزيع هدايا للأطفال.

وعقدت أمانة العمل الجماهيري بحزب المصريين الأحرار اجتماعها الأسبوعي منذ أيام قليلة، لبحث خطة العمل في الفترة القادمة بحضور إيهاب سعودى أمين العمل الجماهيرى بالحزب وأعضاء الأمانة.

وتناول الاجتماع آخر الاستعدادات للاحتفال بيوم اليتيم تحت عنوان " دائما معاكم " والذي يأتي للاحتفاء بالأطفال الذين فقدوا اسرهم.

ويأتي هذا اليوم في إطار إستراتيجية أمانة العمل الجماهيري للحزب بأداء دورها الاجتماعي بالتوزاي مع دورها التنظيمي والسياسي.