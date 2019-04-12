صحة قنا تنظم مسيرة لدعم 100 مليون صحة

12 أبريل 2019 - 07:03 م

نظمت مديرية الصحة بقنا، مسيرة عقب صلاة الجمعة، اليوم للتوعية بأهمية المشاركة في مبادرة 100 مليون صحة، شارك فيها عدد كبير من قيادات مديرية الصحة على رأسهم الدكتور أيمن خضاري، وكيل وزارة الوزارة بقنا.

انطلقت المسيرة من أمام مسجد ناصر مرورًا بشارع المحافظة، واستقرت بنادي قنا الرياضي، حيث تم تقديم فقرات فنية وغنائية للأطفال وأسرهم المتواجدين بالنادي.

تضمنت المسيرة مشاركة فريق طبى من المبادرة، لإجراء تحاليل فيروس سي وعمل الفحص للمتواجدين بنادي قنا الرياضي.

يذكر أن فرق مبادرة 100 مليون صحة بمحافظة قنا، تمكنت حتى الآن من تحقيق نسبة 70? من جملة المواطنين المستهدفين والبالغ عددهم 2 مليون و 24 ألف مواطن.