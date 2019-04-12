الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية تم بمنتهى الديمقراطية

12 أبريل 2019 - 06:55 م

أكد النائب البدرى أحمد ضيف، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، وهذا يعود لِحِسِّهم الوطنى، وأن المصريين يقفون بجانب وطنهم فى وقت الحاجة، والتعديلات تهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسى على الأرض.

وأشار ضيف، إلى أن جلسات الحوار المجتمعى شهدت عرض جميع وجهات النظر لكل فئات المجتمع المؤيد والمعارض، وتم نقل هذه الجلسات بشفافية كاملة للمواطنين، الذين أصبح لديهم قناعة كاملة بأهمية التعديلات، ولماذا فى هذا التوقيت، وأنها ليست لمصلحة شخص ولكن لصالح الدولة، ومن يختزلها فى مادة واحدة مخطئ.

وأشاد النائب، بعودة مجلس الشورى فى التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الغرفة التشريعية الثانية ستكون بمثابة مساعد لمجلس النواب، بالإضافة إلى إن كوتة المرأة من الإيجابيات بعد الدور العظيم الذى قامت به المصريات عبر التاريخ، وتمثيل الشباب وذوى الإعاقة وهذا يعنى أن التعديلات ليست مادة وحيدة كما يعتقد البعض او تصدرها فئة بعينها للمواطنين ولكنها جاءت لتحقيق مصلحة الوطن.