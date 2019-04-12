» «أجيري» يصل مقر قرعة أمم أفريقيا 2019

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وصل المكسيكي خافيير أجيري، الجهاز الفنى لمنتخب مصر، إلى مقر حفل سحب قرعة بطولة كأس الأمم الافريقية 2019 تحت سفح الأهرامات.

وتواجد مع أجيرى كل من هانى رمزى المدرب العام وأحمد ناجى مدرب حراس المرمى بجانب المعاونين الأجانب فى الجهاز.

ويشهد حفل القرعة تواجد كوكبة من نجوم الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف وسونج، ومن المقرر أن تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للكبار خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

والنسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة فى تاريخ المسابقة، وتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاء منتخب مصر في التصنيف الأول مع الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا – المغرب، وفى التصنيف الثانى، جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالى - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا، وفى التصنيف الثالث، جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا، وفى التصنيف الرابع، زيمبابوى - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندى.


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