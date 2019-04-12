القارة الإفريقية ستشهد نهضة كبيرة في البنية التحتية بفضل حكمة السيسي

12 أبريل 2019 - 06:47 م

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب إن زيارات الرئيس السيسي لقارة أفريقيا وآخرها زيارة اليوم إلى السنغال، تؤكد أننا أمام مشهد جديد لتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية للقارة الأفريقية.

وأوضح الشريف في بيان صحفي له أنه برؤية حكيمة وجهد كبير للرئيس السيسي يعمل بكل قوة من أجل يحقق المصالح المشتركة بين جميع دول القارة، مؤكدا أن القارة الإفريقية سوف تشهد نهضة كبيرة في البن التحتية وكذلك إعادة للتراث العظيم للحضارة المصرية وعلاقتها التاريخية مع قارتها الأفريقية بما يعود بالنفع علي شعوب أفريقيا.

وأضاف "وكيل أول النواب"، أن أحد الرؤساء الأفارقة كوناكري تقريبا قال أنه إذا كان الرئيس جمال عبد الناصر قاد استقلال أفريقيا فإن الرئيس السيسي يقود أفريقيا الآن للاستقلال الاقتصادي.

وتابع، "الشريف" علينا جميعا كأبناء مصر أن نفخر بذلك وهذا يتطلب منا جميعا بذل الجهد والوقوف خلف قيادة عظيمة أعادت لمصر ريادتها واستقرارها وعلاقتها المتوازنة مع جميع دول العالم، مشيرا إلى أن ما شهدته مصر من إصلاحات اقتصادية حقيقية وبمشروعات قوميه غير مسبوقة شهدت له جميع المؤسسات الدولية بما يؤدي لصالح شعب مصر العظيم، وما نقوم به من إصلاحات سياسية حالية هو جزء من هذه الإصلاحات التي طال انتظارها لبناء الدولة المصرية الحديثة.

ويقوم الرئيس السيسي، بجولة خارجية لأفريقيا شملت زيارة غينيا وكوت ديفوار والسنغال، حيث أجرى مباحثات هامة تتعلق بدعم العلاقات وتوسيع التعاون في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية.