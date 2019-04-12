  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:33 م
بحث متقدم
قرعة امم افريقيا

بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

جامعة الأزهر

أول تعليق لدكتور واقعة «خلع الملابس» بجامعة الأزهر

علم السعودية

السعودية تحضر مفاجأة لشعب إيران

كمين عيون موسى

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

محاضرة «خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

بيان سودانى بشأن الاتفاقيات الدولية

احتجاجات الجزائر

رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

أرشيفية

الزراعة تعلن الطوارئ لمنع دخول هذه «الحشرة» إلى مصر

فايز السراج

ليبيا.. أوامر عسكرية بالقبض على "السراج"

جامعة الأزهر (أرشيفية)

قرار مفاجئ من جامعة الأزهر فى واقعة "خلع الملابس"

بعد طلاقهما.. تحول مفاجئ في علاقة "براد بيت" وأنجلينا جولي

الصفحة الأخيرة

.
.

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

واشنطن: الشعب الجزائري صاحب القرار في مرحلة ما بعد بوتفليقة ‎‏

#

تعرف على تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

#

إقالة مدرب "شبيبة الجزائر" بعد تعادله مع الأهلي

#

الاعتزال شبح يطارد «جوكر» الأهلى

بعد مرور ما يقرب عامين ونصف على طلب طلاقهما، كشفت تقارير صحفية مؤخرا، عن تحول مفاجئ في العلاقة بين النجمين العالميين، براد بيت وأنجلينا جولي.
وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن أنجلينا جولي، ترغب في استعادة زوجها براد بيت، بحسب مصادر مقربة منهما.
وأشارت المصادر، إلى أن أنجلينا ترغب في عودة علاقتها ببراد بيت، و"أن تكون عائلة مرة أخرى معه، بعدما وجدت أنها غير قادرة على المضي في حياتها من دونه".
ولكن من ناحيته، فإن براد بيت يرفض فكرة المصالحة الرومانسية مع أنجلينا جولي، ولكنه يريد علاقة متناغمة معها، من أجل أطفالهما، وفقا للمصادر.
وبحسب "ذا صن"، فإن أنجلينا جولي علقت العمل بمفاوضات الطلاق مع براد بيت، وعطلتها "على أمل الإصلاح"، وأنها تريد أن يعودا عائلة معا.
وكانت أنجلينا جولي قد تقدمت بطلب للطلاق في سبتمبر/ أيلول 2017 أمام المحكمة العليا في لوس أنجلس مستشهدة كما تشير وثائق المحكمة بخلافات يصعب حلها، واتهمت أنجلينا براد بأنه يسيء معاملة أبنائه، وهي التهمة التي تمت تبرئته منها، وتقدم بيت بطلب إلى المحكمة للحصول على وصاية مشتركة على الأبناء، وطلبت جولي حق الوصاية الكاملة على الأبناء مع منح بيت حقوق الزيارة ولكنها لم تطلب نفقة زوجية.
وكان النجمان تزوجا عام 2014 بعد علاقة دامت 10 سنوات، وحدث الانفصال بشكل مفاجئ بعد واقعة على متن طائرة خاصة تفيد تقارير بأن بيت فقد فيها أعصابه أمام واحد أو أكثر من أبنائهما الستة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي أفريقيا
» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان
» «أجيري» يصل مقر قرعة أمم أفريقيا 2019
» يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة
» بالصور.. لحظة وصول كأس الأمم الإفريقية إلى مصر
» أول جمعة بعد تنصيب "بن صالح".. التظاهرات تجتاح الجزائر
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز
» لن تصدق العدد.. دولة عربية تخرج عناصر من الإناث العسكريين
» «لاسارتي» يصدم جماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز
» داعية سعودي يشبه تويتر بـ"سوبر ماركت"
» «الطيب» يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:56 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول