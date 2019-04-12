بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019
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قرار مفاجئ من جامعة الأزهر فى واقعة "خلع الملابس"
المصريون
يقوم موقع "المصريون"، بتقديم خدمة البث المباشر لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بثا مباشرا لقرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمنطقة الأهرامات.
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