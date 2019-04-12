إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

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قضايا وحوادث

كمين عيون موسى
كمين عيون موسى

خالد الشرقاوي - متابعات

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هذا ما حدث للتنظيمات الإرهابية في الفترة الأخيرة

نجحت قوات الأمن فى إحباط هجوم إرهابى إستهدف كمين عيون موسى الأمنى وتمكنت بحرفية من التصدى للعناصر الإرهابية المسلحة.

وحاولت تلك العناصر الإرهابية فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 12 ابريل الجارى إستهداف نقطة التفتيش الأمنى بعيون موسى ، إلا أن يقظة وتجهيزات القوة قد حالت دون ذلك وبادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم ، مما أسفر عن مقتل إثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معدًا لإستهداف قوة نقطة التفتيش ، وتمكنت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات من التعامل معه وإبطال مفعوله. 

تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستى اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقى العناصر الإرهابية الهاربة .

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