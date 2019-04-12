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يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة

قضايا وحوادث

جثة
جثة

خالد الشرقاوي - متابعات

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لقى عاطل مصرعه، إثر إطلاق زميل له الرصاص عليه بشبرا الخيمة بسبب الخلاف على قيادة سيارة تم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد صمويل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة، إشارة من المستشفى بوصول "خ. م" 43 عامًا جثة هامدة إثر طلق ناري في الصدر.

وتوصلت التحريات، إلى أن المجني عليه تشاجر مع عاطل زميله يدعى "م. م" بسبب الخلاف على قيادة سيارة نشبت بينهما مشاجرة أطلق على إثرها المتهم الرصاص من فرد خرطوش على المجني عليه فسقط قتيلا في الحال وتم نقل الجثة للمستشفى ألقي القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الحادث وتولت النيابة التحقيق.

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