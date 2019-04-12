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نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز

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الاهلى

صن داونز

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الزي الرسمي للفريقين في المباراة التي تجمعهما غدًا السبت.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز، في السادسة من مساء غدًا السبت، على ملعب برج العرب، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن يرتدي النادي الأهلي، زيه التقليدي ذو القميص والجورب الأحمر والشورت الأبيض، فيما يرتدي فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء، فيما يرتدي حارسه الزي الأخضر، على أن يرتدي الحكم الزي السماوي.

وحضر الإجتماع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق، ومندوب فريق صن داونز.


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