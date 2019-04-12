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قبل موقعة صن داونز

«الطيب» يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

الرياضة

جماهير الاهلى
جماهير الاهلى

أمير سعد

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المصريون

الاهلى

امم افريقيا

حرص المعلق الرياضي أحمد الطيب، على توجيه رسالة إلى جماهير الأهلي قبل مباراة فريقهم أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى بطولة دورى أبطال أفريقيا غدا السبت.

وكتب الطيب، على صفحته بموقع "تويتر": ‏للأسف بعض المرتزقة والمأجورين يحوّلون كلامى الإيجابى عن النادى الأهلى إلى كلام سلبى لأهداف يعرفها الجميع - رغمًا عنكم سيظل احترام الاهلى وجمهوره الحقيقى أمر مفروغ منه ولا يحتاج الى مزايدات او تشكيك موتوا بغيظكم - والموعد غدًا والاهلى فائزًا بالستّة مش خمسة".

ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز غداََ السبت فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، ويحتاج المارد الأحمر للفوز بخماسية نظيفة من أجل معادلة نتيجة مباراة الذهاب أو الفوز بسداسية لحجز بطاقة العبور لنصف النهائى.


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