  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:34 م
بحث متقدم
قرعة امم افريقيا

بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

جامعة الأزهر

أول تعليق لدكتور واقعة «خلع الملابس» بجامعة الأزهر

علم السعودية

السعودية تحضر مفاجأة لشعب إيران

كمين عيون موسى

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

محاضرة «خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

بيان سودانى بشأن الاتفاقيات الدولية

احتجاجات الجزائر

رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

أرشيفية

الزراعة تعلن الطوارئ لمنع دخول هذه «الحشرة» إلى مصر

فايز السراج

ليبيا.. أوامر عسكرية بالقبض على "السراج"

جامعة الأزهر (أرشيفية)

قرار مفاجئ من جامعة الأزهر فى واقعة "خلع الملابس"

بيان سودانى بشأن الاتفاقيات الدولية

عرب وعالم

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف
الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

وكالات

أخبار متعلقة
#

أردوغان: ما يحدث فى السودان انقلاب عسكرى

#

بعد قليل.. بيان للجيش السوداني بشأن عزل البشير

#

إيديتا" تتفاوض على قرض للتوسع في المغرب ومصر

#

"الاستثمار" تقر ضوابط تخصيص أراضي المناطق الحرة

السودان

البشير

التفاقيات الدولية

رد السودان على مخاوف أممية بشأن الاتفاقيات الدولية التى أبرمها النظام المعزول مع الدول الأخرى، فى ظل ما يحدث بالبلاد من اضطرابات انتهت بتدخل الجيش وعزل الرئيس عمر البشير وإصدار أمر باعتقاله.

وقال نائب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، مجدي أحمد مفضل، اليوم الجمعة، إن المجلس العسكري السوداني المؤقت مستعد لاحترام الاتفاقيات الدولية للبلاد والتعاون مع الدول الأخرى.

وأكد "مفضل"، أن المجلس العسكري المؤقت على استعداد لاحترام كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذلك الإقليمية، وعلى استعداد للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لضمان الاستقرار والسلام وإتمام المرحلة الانتقالية (للسلطة) بشكل سلمي بناء على قناعاتنا السياسية.

في سياق آخر، تعهد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري السوداني، اليوم الجمعة، بمحاكمة المسؤولين عن قتل المحتجين، خلال التظاهرات التي اندلعت للمطالبة برحيل الرئيس المعزول عمر البشير.

وفى وقت سابق ألقى وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، يوم أمس الخميس، خطابًا متلفزا أمام الشعب، أعلن فيه اعتقال الرئيس عمر البشير، وأعلن عن إنشاء مجلس عسكري يحكم البلاد لمدة عامين، كما أعلن أنه تم وقف أعمال دستور عام 2005 في البلاد ثم يتم تطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وسيتم حل البرلمان والحكومة وسلطات المقاطعة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي أفريقيا
» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان
» «أجيري» يصل مقر قرعة أمم أفريقيا 2019
» يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة
» بالصور.. لحظة وصول كأس الأمم الإفريقية إلى مصر
» أول جمعة بعد تنصيب "بن صالح".. التظاهرات تجتاح الجزائر
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وصن داونز
» لن تصدق العدد.. دولة عربية تخرج عناصر من الإناث العسكريين
» «لاسارتي» يصدم جماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز
» داعية سعودي يشبه تويتر بـ"سوبر ماركت"
» «الطيب» يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:56 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول