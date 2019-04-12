رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

12 أبريل 2019 - 05:06 م

احتشد آلاف المحتجين في الجزائر العاصمة، للجمعة الثامنة على التوالي، للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات رئاسية في يوليو.

وقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته قبل 10 أيام بعدما قضى 20 عامًا في السلطة وبعد ضغوط من الجيش ومظاهرات استمرت لأسابيع نظمها شبان يطالبون بالتغيير.

ولم تشف استقالة الرئيس الجزائرى المتظاهرين، حيث استمرت الاحتجاجات للإطاحة بنخبة تحكم الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 ومحاكمة من يصفونهم بأنهم شخصيات فاسدة.

وعين البرلمان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يوما لحين إجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو.

وبحسب "رويترز"، هتف المحتجون "لا لابن صالح" في وسط العاصمة حيث اندلعت الاحتجاجات الحاشدة يوم 22 فبراير.