قرعة أمم أفريقيا 2019.. الموعد والقنوات الناقلة

12 أبريل 2019 - 04:41 م

تنطلق مراسم سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في تمام الساعة 8 مساء، تحت سفح الأهرامات، ويتم عرض القرعة على قناتي «أون سبورت» و«أبوظبي الرياضية 2».

وتقام النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتستضيفها مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

وسيتم تقسيم الـ24 منتخبا المتأهلون إلى 6 مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات، وستجرى القرعة لتوزيع المنتخبات غدا الجمعة عند سفح الأهرامات، وكان الكاف أعلن عن التصنيف النهائي والأخير لمنتخبات أفريقيا صباح أمس الخميس وجاء على النحو التالي :

التصنيف الأول: مصر - الكاميرون - السنغال - تونس - نيجيريا - المغرب.

التصنيف الثاني: الكونغو الديمقراطية - غانا - مالي - كوت ديفوار - غينيا - الجزائر.

التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر - كينيا.

التصنيف الرابع: زمبابوي - ناميبيا - غينيا بيساو - أنجولا - تنزانيا - بوروندي.