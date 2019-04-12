«لاسارتي» يصدم جماهير الأهلي قبل موقعة صن داونز

12 أبريل 2019 - 04:34 م

أكد الأوروجواياني لاسارتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن فرصة التأهل إلى دور الـ4 ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مازالت كبيرة في مباراة العودة أمام صن داونز ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

وأَضاف لاسارتي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: خضنا مباراة سيئة للغاية طوال الـ 90 دقيقة الماضية، لكن نبذل قصار جهدنا لتبديل الاحساس السئ وتحسين الصورة ورد الاعتبار على قدر المستطاع للهزيمة الثقيلة.

وأكمل: نواجه ضغط المباريات خاصة أننا خضنا لقاء منذ 48 ساعة أمام فريق صعب من وجهة نظري، التركيز كان في العامل النفسي طوال الساعات الماضية وليس غيرها أمامنا ولا توجد مفاجآت خلال مواجهة صن داونز غدا من الناحية التكتيكية والخططية.

وأوضح: الفوز علي المقاصة عامل مهم بالنسبة للأهلي خاصة بعد عبور فترة هي الأصعب بالنسبة للفريق فضلا عن تصدر جدول الدورى الممتاز.

وعن الحضور الجماهيري الكبير المتوقع، أكد أنه يعلم جيدا مدي تحفيز ومساندة جماهير الأهلي للاعبين لتقديم أفضل عرض ونتيجة.

واختتم لاسارتي قائلا: "لا أقدر علي تقديم وعود بإحراز 6 أهداف والتأهل ولكن اود بان يكون لدينا إرادة كبيرة وثقة في المباراة".