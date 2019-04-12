الزراعة تعلن الطوارئ لمنع دخول هذه «الحشرة» إلى مصر

12 أبريل 2019 - 04:30 م

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الطوارئ القصوى في مختلف المحافظات الجنوبية في الوجه القبلي؛ للتصدي لاحتمالات دخول دودة الحشد الخريفية، والتي يصفها خبراء الزراعة بالحشرة الفتاكة التي تأتي على الأخضر واليابس، وتسبب انهيارًا في إنتاجية المحاصيل الزراعية في حالة هجومها على هذه المحاصيل خاصة الذرة والأرز والذرة الرفيعة ومحاصيل الخضر والقطن، فضلًا عن تهديدها إنتاجية أكثر من 80 محصولًا زراعيًا في العالم.

وكلف الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأجهزة الفنية التابعة للوزارة ومديريات الزراعة بمحافظات الوجه القبلي، للتصدي للحشرة الفتاكة، في حالة وصولها من السودان إلى مصر، مشددًا على ضرورة تنفيذ التوصيات الفنية المتبعة لمواجهة دود الحشد الخريفية لحماية الإنتاج الزراعي من مخاطرها وتشكيل لجان فنية للمرور على المزروعات بمختلف محافظات الصعيد.

وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، إنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الزراعة للتصدي لدودة الحشد الخريفية في حالة دخولها للبلاد المصرية نظمت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، مشيرا إلى أنه تم توفير المصائد اللازمة لتحديد مناطق تواجدها في حالة وصولها إلى البلاد من خلال برنامج مكافحة تم اعتماده بمعرفة لجنة مبيدات الآفات.