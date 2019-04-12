الأرصاد» تحذر: ارتفاع كبير في درجات الحرارة غدا

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يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا السبت، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلًا.
وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا.
والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على مناطق من غرب وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.
وتكون حالة كل من البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون:

القاهرة «14- 34»، الإسكندرية «14– 28»، قنا «15 – 35»، الأقصر «15– 35»، أسوان «18 – 36».

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