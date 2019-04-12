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تطبيق حد الحرابة على مهرب "هيروين" داخل أحشائه

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أرشيفية
أرشيفية

عبد القادر وحيد- متابعات

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جدة

هيروين

باكستاني

القتل تعزيرا

قامت الشرطة السعودية بتنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا على باكستاني الجنسية قام بتهريب " هيروين"، داخل أحشائه.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب كمية من الهيروين المخدّر في محافظة جدة.

وجاء نص البيان:

قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

وأضاف أنه بفضل من الله تم القبض على المدعو / عبدالمالك محمد خليل " باكستاني الجنسية " عند قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدّر داخل أحشائه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً , وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / عبدالمالك محمد خليل ، أمس الخميس 6/ 08 / 1440 هـ، في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها تؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع ، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها ، مستمدة منهجها من شرع الله القويم.



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