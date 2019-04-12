» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي

12 أبريل 2019 - 02:14 م

يدخل فريق الأهلي السعودى اختبار صعب حينما يواجه نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة، غلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتنطلق المباراة في الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في التاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا الربع بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع المباراة على قناة KSA Sports 1 بصوت المعلقين الرياضيين فهد العتيبي وعيسي الحربين.