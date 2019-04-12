شاهد.. المجلس العسكري السوداني: هذا ما سنفعله بالبشير

تطبيق حد الحرابة على مهرب "هيروين" داخل أحشائه
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المجلس العسكري بالسودان: الحكومة الجديدة مدنية بالكامل
الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية
إيمان هاني
عصر
فجر
04:10
شروق
05:36
ظهر
12:01
15:36
مغرب
18:26
عشاء
19:56