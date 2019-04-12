اقتحام منزل وزير النفط السوداني .. ونهب محتوياته

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وزير النفط

اقتحام

المتظاهرون

السوداني

قام متظاهرون  سودانيون باقتحام منزل مساعد رئيس الجمهورية، ووزير النفط والصناعة السابق عوض أحمد الجاز، مرددين هتاف : "سقطت سقطت".

وردد المتظاهرون سودانيون عقب اقتحام منزل وزير النفط، عبارات: "هذا حقنا الذي حرمنا منه"

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو اقتحام منزل الجاز على أنه منزل الرئيس المعزول.

ويعتبر المتظاهرون أن الوزير السابق واحد من ضمن قائمة مسؤولين يجب أن يحاسبوا مع الرئيس المعزول عمر البشير. 

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