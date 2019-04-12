  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:37 م
بحث متقدم
أرشيفية

تطبيق حد الحرابة على مهرب "هيروين" داخل أحشائه

صلاح

الإنجليز ينتصرون لـ"صلاح" على جماهير تشيلسي

البشير

شاهد.. المجلس العسكري السوداني: هذا ما سنفعله بالبشير

من الفيديو

شاهد.. دكتور جامعي يجبر الطلاب على خلع "البنطلون" أمام زملائهم

اقتحام

اقتحام منزل وزير النفط السوداني .. ونهب محتوياته

ابو تريكة

أبو تريكة: "ولماذا الخوف والله معي"

من الحدث

إغلاق جميع محطات القطار في إسرائيل.. لهذا السبب

النفيسي

النفيسي: هذا أخطر ما يواجهه السودان عقب تنحي البشير

عمر زين العابدين

المجلس العسكري بالسودان: الحكومة الجديدة مدنية بالكامل

كاف

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية

الإنجليز ينتصرون لـ"صلاح" على جماهير تشيلسي

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. جماهير «تشيلسي» تعتدي على محمد صلاح

#

تعليق مثير لـ«أمين» على المطالبة بإجازة لـ«الحائض» من العمل

#

«صلاح» يكشف عن الحلم الذي يتمنى تحقيقه

#

رئيس الزمالك يوجه رسالة محرجة لـ" محمد صلاح"

الإرهاب

تشيلسي

محمد صلاح

ليفربول

الصحافة الانجليزية

هاجمت الصحف الإنجليزية جماهير فريق تشيلسي بسبب الهتافات العنصرية ضد اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي.

وعنونت صحيفة "ديلى إكسبريس"، "عار تشيلسي.. جماهير تشيلسي تصف محمد صلاح بالإرهابى".

أما صحيفة "ميرور"، فكتبت "العار يلاحق جماهير تشيلسى فى التشيك"، مشيرة إلى أن مشجعى النادى اللندنى هتفوا "صلاح المفجر الانتحارى".

وظهر عدة أشخاص فى مقطع فيديو، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، شهد توجيه إساءات وهتافات عنصرية ضد محمد صلاح، قبل انطلاق مباراة تشيلسى وسلافيا براج التشيكى فى "ذهاب" ربع نهائى بطولة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، والتى انتهت بفوز تشيلسى بهدف دون مقابل.

هذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها محمد صلاح للعنصرية هذا الموسم، حيث سبق أن تعرض لهجوم عنصرى من جانب أحد مشجعى وست هام يونايتد، على هامش المباراة التى جمعت الفريقين فى فبراير الماضى بملعب "لندن" الأولمبى، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1\1.

ونشر أحد مشجعى وست هام الإنجليزى مقطع فيديو يظهر فيه أحد مشجعى الفريق اللندنى أثناء الإساءة للنجم المصرى محمد صلاح بسبب أنه مسلم، ولم يتم الكشف عن هوية المشجع الذى أساء لهداف الدورى الإنجليزى الموسم الماضي.

تشيلسى أصدر بياناً رسمياً وجه فيه الاعتذار للنجم المصرى محمد صلاح على ما تعرض له من هتافات عنصرية من بعض مشجعى النادى اللندنى قائلاً، "هؤلاء الأفراد يجلبون العار لغالبية مشجعى تشيلسى الذين لن يتسامحوا معهم"، كما كشف عن إيقاف 3 مشجعين ممن ظهروا فى مقطع فيديو يتضمن إساءات لمهاجم ليفربول محمد صلاح.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السعودي
» مران قوي للغائبين عن الأهلي في مباراة صن داونز
» بالفيديو.. المجلس العسكري السوداني: ما حدث ليس انقلابًا
» بالأرقام.. "الزعيم" يسدد الضرائب المستحقة عليه
» أول تعليق للجامعة العربية على عزل "البشير"
» «الطلائع» يستأنف تدريباته استعدادًا للجونة
» لاسارتي يتحدث عن مباراة صن داونز عصر اليوم
» "صوت العرب" تعتمد خطتها لإحياء ذكرى تحرير سيناء
» "القومي للطفولة" يستعرض كواليس إنقاذ طفل رضيع تم خطفه
» تونس تعلق على الإطاحة بالبشير
» "العصار" يطالب "حلوان للديزل" بتلبية احتياجات القوات المسلحة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول