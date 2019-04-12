الإنجليز ينتصرون لـ"صلاح" على جماهير تشيلسي

12 أبريل 2019 - 01:59 م

هاجمت الصحف الإنجليزية جماهير فريق تشيلسي بسبب الهتافات العنصرية ضد اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي.





وعنونت صحيفة "ديلى إكسبريس"، "عار تشيلسي.. جماهير تشيلسي تصف محمد صلاح بالإرهابى".





أما صحيفة "ميرور"، فكتبت "العار يلاحق جماهير تشيلسى فى التشيك"، مشيرة إلى أن مشجعى النادى اللندنى هتفوا "صلاح المفجر الانتحارى".





وظهر عدة أشخاص فى مقطع فيديو، انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، شهد توجيه إساءات وهتافات عنصرية ضد محمد صلاح، قبل انطلاق مباراة تشيلسى وسلافيا براج التشيكى فى "ذهاب" ربع نهائى بطولة الدورى الأوروبى "اليوروباليج"، والتى انتهت بفوز تشيلسى بهدف دون مقابل.





هذه ليست المرة الأولى التى يتعرض فيها محمد صلاح للعنصرية هذا الموسم، حيث سبق أن تعرض لهجوم عنصرى من جانب أحد مشجعى وست هام يونايتد، على هامش المباراة التى جمعت الفريقين فى فبراير الماضى بملعب "لندن" الأولمبى، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1\1.





ونشر أحد مشجعى وست هام الإنجليزى مقطع فيديو يظهر فيه أحد مشجعى الفريق اللندنى أثناء الإساءة للنجم المصرى محمد صلاح بسبب أنه مسلم، ولم يتم الكشف عن هوية المشجع الذى أساء لهداف الدورى الإنجليزى الموسم الماضي.





تشيلسى أصدر بياناً رسمياً وجه فيه الاعتذار للنجم المصرى محمد صلاح على ما تعرض له من هتافات عنصرية من بعض مشجعى النادى اللندنى قائلاً، "هؤلاء الأفراد يجلبون العار لغالبية مشجعى تشيلسى الذين لن يتسامحوا معهم"، كما كشف عن إيقاف 3 مشجعين ممن ظهروا فى مقطع فيديو يتضمن إساءات لمهاجم ليفربول محمد صلاح.