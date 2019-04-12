» أول تعليق للجامعة العربية على عزل "البشير"

قالت جامعة الدول العربية، إنها تتابع بكل الاهتمام، تطورات الأوضاع، بشأن الانتقال السياسى فى السودان.





وأعربت جامعة الدول العربية، فى بيان لها اليوم، الجمعة، عن أملها فى أن يتوافق أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد، فإنها تتطلع إلى تحلى الجميع بالحكمة المطلوبة فى هذا الظرف الدقيق، مع التمسك بالحوار السياسى، لتحقيق تطلعات الشعب السودانى فى الحياة الكريمة والحرة والآمنة والمستقرة التى يستحقها، معربة عن عدم ادخارها وسعاً فى دعم التوصل إلى التوافقات المأمولة، أسوة بما طلب منها فى مراحل سابقة.