أبو تريكة: "ولماذا الخوف والله معي"

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نشر اللاعب الدولي السابق محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، دعاء ليوم الجمعة أكد فيه أن العبد عليه أن لا يخاف والله معه.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "إذا كان الله معك فلماذا الخوف !! وإذا كان الله ضدك فمن تَرجوا ؟ اللهم احفظنا من شتات الأمر وتقلب الدهر والعسر بعد اليسر ومس الضر وعذاب القبر".

وتابع: "اللهم إني أسألك عيشة هنيئة وميتة سوية ومرداً غير مخزً ولا فاضح اللهم اجعلنا ممن طاب ذكرهم واستمر أجرهم بعد موتهم ، وارزقنا حب من يحبك" .

وكان الاتحاد الأفريقي قد دعي أبو تريكة للحضور إلى مصر من أجل المشاركة في فعاليات قرعة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام بمصر في شهر يونيو القادم.

في المقابل توجه أبو "تريكة" بالشكر للاتحاد وقال أنه لن يستطيع الحضور إلى مصر في ذلك الوقت.


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