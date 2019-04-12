» "صوت العرب" تعتمد خطتها لإحياء ذكرى تحرير سيناء

12 أبريل 2019 - 01:04 م

اعتمدت لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب خطة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الأربعاء 25 أبريل الجاري بشكل خاص على أثير الراديو بذلك اليوم.

وضمت الخطة بث أغان عديدة وطنية إلى جانب إذاعة العديد من البرامج والفترات المفتوحة التي تواكب الحدث ومنها "صباح الخير يا سينا" ويقدم فقرات عن الاحتفال وأهمية سيناء وفترة أنا في انتظار التي تتناول سيناء لدى المواطنين ومكانتها.

كما تشمل قائمة الفترات سيناء أرض المستقبل حول أهمية استثمار إمكانيات سيناء السياحية والاقتصادية وإقامة مشروعات كبرى هناك ومشروعات قناة السويس بداية لهذه التنمية وفترة أسرتي وحلقة خاصة عن المرأة السيناوية.

فيما تبث فترة الشارع العربي (أرض الفيروز) أحاديث عن كنوز سيناء النباتية والجيولوجية والتعدين وشباب أون لاين عن الشباب وسيناء.