  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:33 م
بحث متقدم
ابو تريكة

أبو تريكة: "ولماذا الخوف والله معي"

من الحدث

إغلاق جميع محطات القطار في إسرائيل.. لهذا السبب

النفيسي

النفيسي: هذا أخطر ما يواجهه السودان عقب تنحي البشير

عمر زين العابدين

المجلس العسكري بالسودان: الحكومة الجديدة مدنية بالكامل

كاف

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية

رئيس الأركان

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة " بدر 2019"

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "بيشككوا فيك يا عكش"

الدكتور محمد مختار جمعة

"جمعة" يكشف خيانة الإخوان للأوطان على مر التاريخ

الفنان الراحل محمود الجندي

شاهد.. كلمات لمحمود الجندي تذاع لأول مرة بعد وفاته

علم السودان

"العسكري السوداني" يؤجل الإعلان عن أعضائه

"صوت العرب" تعتمد خطتها لإحياء ذكرى تحرير سيناء

الصفحة الأخيرة

الدكتورة لمياء محمود رئيس إذاعة صوت العرب
ارشيفية

متابعات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

عفو رئاسي عن مساجين بمناسبة عيد تحرير سيناء

#

«صوت الشعب» ينعي شهداء الوطن.. ويدعو للتكاتف ضد الإرهاب

#

موقف محرج لـ"وزير الخارجية الأمريكى"

#

خطيبة خاشقجي تكشف عن المفاجأة التي كانت تخطط لها

لمياء محمود

شبكة صوت العرب

اعتمدت لمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب خطة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الأربعاء 25 أبريل الجاري بشكل خاص على أثير الراديو بذلك اليوم.

وضمت الخطة بث أغان عديدة وطنية إلى جانب إذاعة العديد من البرامج والفترات المفتوحة التي تواكب الحدث ومنها "صباح الخير يا سينا" ويقدم فقرات عن الاحتفال وأهمية سيناء وفترة أنا في انتظار التي تتناول سيناء لدى المواطنين ومكانتها.

كما تشمل قائمة الفترات سيناء أرض المستقبل حول أهمية استثمار إمكانيات سيناء السياحية والاقتصادية وإقامة مشروعات كبرى هناك ومشروعات قناة السويس بداية لهذه التنمية وفترة أسرتي وحلقة خاصة عن المرأة السيناوية.

فيما تبث فترة الشارع العربي (أرض الفيروز) أحاديث عن كنوز سيناء النباتية والجيولوجية والتعدين وشباب أون لاين عن الشباب وسيناء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لاسارتي يتحدث عن مباراة صن داونز عصر اليوم
» "صوت العرب" تعتمد خطتها لإحياء ذكرى تحرير سيناء
» "القومي للطفولة" يستعرض كواليس إنقاذ طفل رضيع تم خطفه
» تونس تعلق على الإطاحة بالبشير
» بالأرقام.. "الزعيم" يسدد الضرائب المستحقة عليه
» "العصار" يطالب "حلوان للديزل" بتلبية احتياجات القوات المسلحة
» براد بت يوجه ضربة قاضية لـ"أنجلينا جولي"
» مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن أحداث السودان
» حكم يجوز الصلاة على الكرسى
» "واعظات الأوقاف" يدخلن معسكر تدريب.. تعرف علي السبب
» الأرصاد تحذر من هذا الأمر خلال 48 ساعة قادمة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول