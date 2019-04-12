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إغلاق جميع محطات القطار في إسرائيل.. لهذا السبب

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وكالات- الدويني فولي

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إسرائيل

قطارات

السكة

ذكر موقع "والاه" العبري، اليوم الجمعة، أن تصاعدا كبيرا في الصراع بين إدارة السكك الحديدية بإسرائيل ولجنة العمال، أدى إلى إغلاق كافة حركة القطارات في إسرائيل، اليوم، وبناء على تعليمات الإدارة، فإنه في تمام الساعة 8:00 صباحا، تم إيقاف حركة القطار تماما.

وقال "والاه" إن الادارة أكدت أن هذا يرجع إلى حقيقة أن ثمانية مسؤولين (مدراء المرور في القيادة القومية للسكك الحديدية) قد أعلنوا عن مرضهم ودخل في الساعة 8:00 الإضراب العام حيز التنفيذ، ومن الآن وحتى إشعار جديد، لن تغادر القطارات مختلف المحطات في جميع أنحاء إسرائيل.


وأصدر وزير النقل والاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتس تعليماته إلى إدارة السكك الحديدية بالطعن فورًا في محكمة العمل لإصدار تعليمات إلى لجنة العمال لإعادة مفتشي السلامة إلى عملهم، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد رئيس وأعضاء اللجنة التي دعت الى الاضراب.


وقال كاتس "لن نسمح بفوضى على السكك الحديدية الاسرائيلية ولن يحتجز الركاب كرهائن من قبل مجموعة تحاول من خلال الابتزاز الحصول على المزايا بالقوة والبلطجة".

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