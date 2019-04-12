النفيسي: هذا أخطر ما يواجهه السودان عقب تنحي البشير

12 أبريل 2019 - 12:55 م

قال المفكر الإسلامي والكاتب الكويتي، عبد الله النفيسي، إنه يتوقع استمرار الحراك الشعبي في السودان.

وكتب "النفيسي"، على حسابه في "تويتر": أتوقّع في السودان استمرار الحراك الشعبي وتفكّك العسكر وعُنف في دارفور لأن الأخيرة تضررت كثيرا من "بن عوف" في السنوات الأخيرة.

كما ترحم النفيسي على الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب، قائلًا: "رحم الله المشير عبد الرحمن سوار الذهب رئيس العام الواحد".

وتساءل أحد متابعي النفيسي على حسابه، قائلًا: "عندك معلومة دكتور ولا توقع.. بصراحة نعقب فالك ونلقى خير الحين راحت الحكومة أكيد كل شي يتغير ليش استمرار الحراك".

وكتب حساب "عمر": "أتوقع انقلاب عسكري جديد"، حيث رد النفيسي، قائلًا: "لا يستبعد".

ورد أحد رواد "تويتر": "السودان بين كل انقلاب إلى انقلاب آخر 40 سنة.. كلامك صحيح يا دكتور ممكن يكون فيه انقلاب تصحيحي في السودان".