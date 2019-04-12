  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:33 م
بحث متقدم
ابو تريكة

أبو تريكة: "ولماذا الخوف والله معي"

من الحدث

إغلاق جميع محطات القطار في إسرائيل.. لهذا السبب

النفيسي

النفيسي: هذا أخطر ما يواجهه السودان عقب تنحي البشير

عمر زين العابدين

المجلس العسكري بالسودان: الحكومة الجديدة مدنية بالكامل

كاف

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية

رئيس الأركان

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة " بدر 2019"

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "بيشككوا فيك يا عكش"

الدكتور محمد مختار جمعة

"جمعة" يكشف خيانة الإخوان للأوطان على مر التاريخ

الفنان الراحل محمود الجندي

شاهد.. كلمات لمحمود الجندي تذاع لأول مرة بعد وفاته

علم السودان

"العسكري السوداني" يؤجل الإعلان عن أعضائه

النفيسي: هذا أخطر ما يواجهه السودان عقب تنحي البشير

عرب وعالم

النفيسي
النفيسي

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن أحداث السودان

#

«إخوان السودان» تؤيد «الانقلاب» على البشير

#

تركيا تعلق رحلاتها الجوية من وإلى السودان

#

السودان سيسلم الإخوان الهاربين لمصر قريبًا

السودان

دارفور

النفيسي

بن عوف

قال المفكر الإسلامي والكاتب الكويتي، عبد الله النفيسي، إنه يتوقع استمرار الحراك الشعبي في السودان.

وكتب "النفيسي"، على حسابه في "تويتر": أتوقّع في السودان استمرار الحراك الشعبي وتفكّك العسكر وعُنف في دارفور لأن الأخيرة تضررت كثيرا من "بن عوف" في السنوات الأخيرة.

كما ترحم النفيسي على الرئيس السوداني الأسبق سوار الذهب، قائلًا: "رحم  الله  المشير عبد الرحمن سوار الذهب  رئيس  العام الواحد".

وتساءل أحد متابعي النفيسي على حسابه، قائلًا: "عندك معلومة دكتور ولا توقع.. بصراحة نعقب فالك ونلقى خير الحين راحت الحكومة أكيد كل شي يتغير ليش استمرار الحراك".

وكتب حساب "عمر": "أتوقع انقلاب عسكري جديد"، حيث رد النفيسي، قائلًا: "لا يستبعد".

ورد أحد رواد "تويتر": "السودان بين كل انقلاب إلى انقلاب آخر 40 سنة.. كلامك صحيح يا دكتور ممكن يكون فيه انقلاب تصحيحي في السودان".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لاسارتي يتحدث عن مباراة صن داونز عصر اليوم
» "صوت العرب" تعتمد خطتها لإحياء ذكرى تحرير سيناء
» "القومي للطفولة" يستعرض كواليس إنقاذ طفل رضيع تم خطفه
» تونس تعلق على الإطاحة بالبشير
» بالأرقام.. "الزعيم" يسدد الضرائب المستحقة عليه
» "العصار" يطالب "حلوان للديزل" بتلبية احتياجات القوات المسلحة
» براد بت يوجه ضربة قاضية لـ"أنجلينا جولي"
» مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن أحداث السودان
» حكم يجوز الصلاة على الكرسى
» "واعظات الأوقاف" يدخلن معسكر تدريب.. تعرف علي السبب
» الأرصاد تحذر من هذا الأمر خلال 48 ساعة قادمة

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول