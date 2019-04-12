معسكر مغلق للنادي المصري استعدادًا لـ"الدراويش"

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ايهاب جلالب

دخل النادى المصرى البورسعيدي معسكرًا جديدًا بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة أمام نادى  الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري والمقرر لها مساء الأحد على ستاد الدفاع الجوي.

وخضع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الزمالك لجلسات التأهيل والاستشفاء لإزالة أية آثار الإرهاق ثم التدريب بالكرة لجميع المشاركين فى المعسكر بعد استدعاء الرباعي أحمد ياسر وفريد شوقي ومصطفى طيارة والناشئ أيمن ندا للانضمام للمعسكر.



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