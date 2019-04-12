"البحوث الفلكية" عن الثقب الأسود: "ربنا يسترها علينا"

أكد الدكتور جاد القاضى، عميد معهد البحوث الفلكية، أن الثقب الأسود الذي نشر علماء الفلك أول صورة له بالتاريخ، ليس له علاقة بالنَّجْمُ الثَّاقِبُ الذي ذكر في القرآن الكريم، قائلًا: "إن شاء الله ربنا يسترها علينا مفيش خطورة علينا حتى الآن".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، مع عمرو عبدالحميد، أن اكتشاف الثقب الأسود يساعد العلماء في تأكيد نظرية النسبية لأينشتاين، موضحًا أنه من خلال رصد الأجسام التي تنجذب والانبعاثات التي تدخل داخل هذا الثقب، تبين قوة الجاذبية الشديدة له.





وسلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أول أمس الأربعاء، الضوء على رصد علماء الفلك أول صورة على الإطلاق لثقب أسود، في قلب مجرة "Messier 87"، على بعد 55 مليون سنة ضوئية من الأرض اعتبرته ثورة في فهم الكائنات الأكثر غموضا في الكون.



