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وزيرة الاستثمار تبدأ خطة جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية

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الدكتورة سحر نصر
نصر

متابعات- حنان حمدتو

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وزارة الاستثمار

سحر نصر

قابلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ستيفانى فون فريدبرج، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، وذلك على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن، بحضور سيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وناقشت نصر زيادة دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص فى مجالي النقل والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال فى مصر، فى إطار محفظة مصر فى المؤسسة التى تبلغ 2 مليار دولار، والتى تعد الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والخامس على المستوى العالمى.

وقالت نصر فى بيان لها إن مؤسسة التمويل الدولية لها دور كبير فى دعم عدد من المشروعات الكبرى فى مصر، مثل مشروع الطاقة الشمسية ببنبان فى أسوان، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى الشرق الأوسط، مشيدة بحرص المؤسسات الدولية على دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وخلق فرص عمل للشباب، حيث بلغت استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مصر خلال السنة المالية "2017- 2018"، التي حققت رقما قياسيا بلغ 1.2 مليار دولار (بما فى ذلك صناديق الاستثمار المجمعة من مستثمرين آخرين)، والتى كان لها دور كبير فى دعم قطاع البنوك والبنية الأساسية والإنشاءات والأعمال الزراعية والصناعات فى مصر.

وأضافت  أن مصر تعمل على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والنقل التشاركى، حيث يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة على تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الأساسية وتوفير بيئة مواتية للعمال، وتعزيز الوصول إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، أن مؤسسة التمويل الدولية ستعمل على توسيع نشاطها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، لدعم قطاعات النقل والطاقة المتجددة وريادة الأعمال، موضحة أن المؤسسة استثمرت فى افريقيا والشرق الاوسط خلال السنوات الأخيرة ما يزيد على 165 مليون دولار فى عدة شركات ناشئة وصناديق ومسرّعات أعمال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعلى سبيل المثال، فى مصر، استثمرت المؤسسة فى مسرع الأعمال "Flat6Labs "، وأيضًا فى صندوق الاستثمار ألجبرا فنشرز وتسعى المؤسسة إلى ترسيخ بيئة داعمة للشركات الناشئة، التى يمكن أن تحدثُ فرقا إيجابيا كبيرا فى حياة الناس فى المنطقة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى للشرق الأوسط وشمال افريقيا، بحضور السيدة/ مارينا ويس، مديرة مكتب البنك فى مصر.

واتفق الجانبان، على زيادة التعاون المشترك بين مصر والبنك في مجالات البنية الأساسية ورأس المال البشرى، ودعم البنك لمبادرة التحول الرقمي في أفريقيا خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الافريقى، واستمرار التعاون فى مجالات الحوكمة ومكافحة غسيل الأموال والقضاء على الفساد، ودعم مصر فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم الانتهاء من الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك على تخصيص 200 مليون دولار لمصر لدعم هذا القطاع الحيوي.

وذكرت الوزيرة، أن مصر تتعاون حاليا تتعاون مع العديد من شركاء التنمية في مجال تنمية مشروعات ريادة الأعمال وخاصة دعم المرأة والشباب، موضحة حرص مصر على تدعيم دور القطاع الخاص في التنمية من خلال مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنموية التي تدعم جهود التنمية بناء على الأولويات الوطنية.

واتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجالات الطاقة والتكامل الإقليمي والعمل على تحويل مصر لمركز إقليمي لتصدير الطاقة وكذلك دعم دور مصر كمركز إقليمي للتجارة من خلال المشروعات المشتركة لتطوير قطاع النقل والنقل البحري والموانئ.



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