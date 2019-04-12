4 رحلات متأخرة وإلغاء 2 بمطار القاهرة بسبب الصيانة

12 أبريل 2019 - 12:29 م

تأخرت 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها اليوم بمطار القاهرة بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة وإلغاء إقلاع رحلتين دولتين لعدم جدواهما اقتصاديا لقلة الركاب.

وأفاد بيان للمطار، بأن رحلتي الخطوط السعودية 308 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، و314 المتجهة إلى الرياض ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية 691 المتجهة إلى إسطنبول ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأضاف أن سلطات المطار تلقت إخطارين من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتيها 104 المتجهة إلى الطائف، و905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواهما اقتصاديا لقلة الركاب، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخرى.



