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طلب إحاطة لسداد الحكومة أرباح شركات القطاع العام الخاسرة

مال وأعمال

النائب محمد فؤاد
ارشيفية

متابعات- حنان حمدتو

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محمد فؤاد

مجلس النوا ب

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بشأن تحمل خزانة الدولة لسداد أرباح لصالح شركات قطاع الأعمال العام رغم خسارتھا.

واكد فؤاد في نص طلب الإحاطة: إن هناك خللا في خزانة الدولة بسبب سعى الحكومة لترشيد الإنفاق وإھدار للمال العام، وتبين ذلك من خلال ما قاله وزير المالية في ندوة حول الإنفاق من الموازنة العامة للدولة وقيام وزارة المالية بتدبير الاحتياجات الضرورية لتلبية متطلبات الجھات المختلفة.

وأضاف  أن وزير المالية قال في حديثه عن شركات قطاع الأعمال: "والله العظيم شركات قطاع الأعمال العام النھاردة بتاخد مرتباتھا من الموازنة العامة للدولة وھي خسرانه ومعلش يعني بياخدوا أرباح"، موضحًا أنه عند تعليق أحد الحضور بأنھم يحصلون على حوافز أكد مرة أخرى أنھا أرباح، وذلك أثناء الندوة التي عقدھا المركز المصري للدراسات الاقتصادية بتاريخ 19 مارس 2019 بعنوان "السياسة المالية العامة.. بعض الأبعاد الضريبية ذات الأھمية الخاصة".

وطالب  بضرورة مناقشة وبحث حقيقة تحمل الخزانة العامة لهذه الخسائر والمرتبات، وبيان ماھية الشرکات التي يشير إليها وزير المالية والتي تحقق خسائر وتقوم بتوزيع أرباح، متسائلا عن معرفة كيف يمكن لشركة تعاني من الخسائر أن تقوم بتوزيع الأرباح، ومن المسئول عن تحميل الموازنة العامة للدولة عبأ صرف هذه الأرباح؟



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