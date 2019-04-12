عكاشة: "لولا هذا الشيء كانوا عزلوني من الإعلام"

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توفيق عكاشة


أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه لن يتقاضى راتبا على مد برنامجه ساعتين، موضحًا أن الوقت الذي يزيد فيه على مدة البرنامج لا يتقاضى عليه أجرا، معقبا: "محدش بيديني فلوس". 

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه لولا حبه للوطن، وأن لديه ما يعلمه من علم جعله خائفا على الوطن، لكان اعتزل الإعلام، معقبا: "والله العظيم لولا حبي للوطن كنت اعتزلت الإعلام و كانوا عزلوني ، عشان تظهر علي الهوا لازم تفيد الوطن و تقدمه شيء جديد ". 

وتابع عكاشة قائلا :" أقسم بالله العظيم أنا لم أستفيد من الإعلام أي شيء و لم أكون منه ثروة كغيري ، أنا بظهر بس عشان مصر ". 

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