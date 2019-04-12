عكاشة: "لولا هذا الشيء كانوا عزلوني من الإعلام"

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أنه لن يتقاضى راتبا على مد برنامجه ساعتين، موضحًا أن الوقت الذي يزيد فيه على مدة البرنامج لا يتقاضى عليه أجرا، معقبا: "محدش بيديني فلوس".