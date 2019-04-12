الأردن يعلن موقفه الرسمي تجاه أحداث السودان

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أعلن الأردن غداة إعلان الجيش السوداني، عزل رئيس البلاد عمر حسن البشير واعتقاله، عن وقوفه إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في خياراته.

وأشارت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها إلى أن "المملكة تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة وتؤكد أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق".


وأكدت الوزارة "وقوف الأردن إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق".


وشهد السودان أمس انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس عمر البشير ونقل السلطة للمجلس الانتقالي العسكري لمدة عامين، كما أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وتعطيل الدستور، وانطلاق مرحلة انتقالية مدتها عامان.

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