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لاسارتي يتحدث عن مباراة صن داونز عصر اليوم

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يعقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى مؤتمراً صحفياً في الثالثة والنصف من عصر اليوم ببرج العرب للحديث عن مباراة الغد أمام صن داونز الجنوب أفريقي  ضمن مباريات الإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

فيما سيعقد مدرب صن داونز مؤتمره الصحفي في الخامسة والنصف على أن يخوض الضيوف مرانهم الأخير في السادسة مساءً ببرج العرب وهو نفس توقيت المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقي قد انتهت بخسارة الفريق الأحمر بخماسية نظيفة.


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