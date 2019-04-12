سموحة يبحث إيقاف العجلات الحربية على ستاد المكس

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يستضيف فريق سموحة نظيره الإنتاج الحربى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الجمعة على ستاد المكس فى الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

ويتطلع مختار مختار مدرب للإنتاج الحربى لمواصلة قطار الانتصارات بعد الصحوة التى صاحبت أداء الفريق فى مباراته الأخيرة ودفعته لخطف النقاط الثلاث حيث طالب لاعبيه بالمواصلة الزحف مرة أخرى نحو المربع الذهبى.

فيما يتمسك حسام حسن المدير الفنى لسموحة بتحقيق الفوز الثانى على التوالى لتنفيذ خطة إبعاد الفريق السكندرى عن شبح الهبوط الذى يلازمه منذ بداية الموسم.

ويحتل سموحة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، فيما يحتل الإنتاج المركز الثامن برصيد 35.



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