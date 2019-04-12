المجلس العسكري بالسودان: الحكومة الجديدة مدنية بالكامل

12 أبريل 2019 - 11:41 ص

أكد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عمر زين العابدين، الجمعة، أن الحكومة الجديدة في السودان ستكون مدنية، مشددا على أن المجلس "لم يأت بحلول ولا يطمع في السلطة"، مضيفا أن مهمته الأساسية حفظ أمن واستقرار البلاد.









وأوضح الفريق أول زين العابدين، في مؤتمر صحفي من الخرطوم "النظام كانت له وجهة نظر أمنية بحتة ولم تكن هناك أفق لحلول أخرى.. لذلك قررت اللجنة الأمنية العليا أن يحدث تغييرا في السودان بعد عدم الاستجابة للمطالب".









وتابع "كلفنا كل القيادات، رؤساء وقادة القوات، بالحصول على تفويض لإحداث التغيير.. الحمد لله كل هذه القوات وافقت على التغيير".









وذكر أن مهمة المجلس العسكري الانتقالي الأساسية حفظ استقرار البلاد، مشددا على عدم السماح بأي عبث في البلاد.









هذا وقال زين العابدين إن المجلس لم يأت بحلول "لأنها تأتي من المعتصمين.. نحن أبناء القوات المسلحة وجئنا لترتيب التداول بشكل سلمي وحفظ استقرار بلادنا".







وأردف قائلا "نحن حماة مطالب ما تريدون، لكن ذلك سيحصل بالتوافق والإجماع بين الكيانات المنظمة للعمل السياسي"، مضيفا "لن نملي أي شيء على الناس.. نحن مع مطالب الناس ونحن جزء منهم".









وذكر رئيس اللجنة "فترة المجلس العسكري تمتد عامين.. هذا هو الحد الأقصى لكن خلال شهر إذا تمت إدارة الأمر بدون فوضى يمكن أن ينتهي أمد المجلس"، مضيفا "سندير حوارا مع كل الكيانات السياسية لتهيئة مناخ الحوار ونرحب كذلك بالحركات المسلحة".









ورفض المجلس العسكري الانتقالي في السودان اتهامه بأنه من صنيعة حزب المؤتمر الوطني، قائلا "هذا كلام غير صحيح".



