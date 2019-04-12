وكيل طب الأزهر: تحليل المخدرات "فنكوش"

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الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق

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المخدرات

صدى البلد

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فنكوش

أكد الدكتور محمود صديق، وكيل كلية الطب للدراسات العليا بكلية الأزهر، أن مبادرة "خدعوك فقالوا" لتوعية طلاب الأزهر من مخاطر المخدرات، سيكون لها مردود إيجابي على مستوى الفرد والمجتمع. 

وأضاف "صديق"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أنهم يعقدون جلسات توعوية أسبوعيًا للطلاب، ويتناقش مع الطلاب أساتذة من داخل وخارج الجامعة. 

وتابع وكيل كلية الطب للدراسات العليا بكلية الأزهر: "تحليل المخدرات فنكوش، ودورنا توعية أولادنا بخطورته".

 ويواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى تنفيذ مبادرة تحت عنوان "خدعوك فقالوا" لتوعية طلاب المعاهد الأزهرية، بالمحافظات المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات ضمن" برنامج اختار حياتك" بالتعاون مع مشيخة الأزهر لإعداد كوادر طلابية وإكسابهم المهارات. 

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