  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:35 م
بحث متقدم
ابو تريكة

أبو تريكة: "ولماذا الخوف والله معي"

من الحدث

إغلاق جميع محطات القطار في إسرائيل.. لهذا السبب

النفيسي

النفيسي: هذا أخطر ما يواجهه السودان عقب تنحي البشير

عمر زين العابدين

المجلس العسكري بالسودان: الحكومة الجديدة مدنية بالكامل

كاف

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية

رئيس الأركان

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة " بدر 2019"

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "بيشككوا فيك يا عكش"

الدكتور محمد مختار جمعة

"جمعة" يكشف خيانة الإخوان للأوطان على مر التاريخ

الفنان الراحل محمود الجندي

شاهد.. كلمات لمحمود الجندي تذاع لأول مرة بعد وفاته

علم السودان

"العسكري السوداني" يؤجل الإعلان عن أعضائه

"القومي للطفولة" يستعرض كواليس إنقاذ طفل رضيع تم خطفه

آخر الأخبار

القومى للطفولة
ارشيفية

متابعات- عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

أمن الجيزة يحرر طفلًا مختطفًا في كرداسة

#

وسط القمامة.. العثور علي رضيع والكلاب تنهش جسده

#

"الطفولة والأمومة" يدين نشر صور "طفلة الإسكندرية" بعد تعذيبها من والدها

#

فريق أطفال بلامأوي ينقذ طفلًا من قسوة البرد

عزة العشماوي

المجلس القومى للطفولة والامومة

ارسلت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة،  برقية شكر للنيابة العامة، للجهد الكبير في إنفاذ حقوق الطفل، والذي كان أخره النجاح في إحباط محاولة بيع أم لطفلها بعد ولادته بأشهر قليلة.

وقالت العشماوي فى بيان لها  أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس، تلقى بلاغا من نائب رئيس وحدة الأطفال حديثي الولادة بأحد مستشفيات الإسكندرية، يفيد بتشكك طبيبة في عزم أم على بيع ابنها الرضيع بعد ولادته، حيث قامت السيدة بترك الطفل بعد ولادته مباشرة، ورفضت استلامه الأمر الذي اضطر إدارة المستشفى إلى تحرير محضر ضد تلك السيدة لرفضها استلام ابنها وتعريض حياته للخطر.

وأشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن البلاغ أفاد بعودة السيدة بعد فترة تطلب استلام الطفل بصحبة سيدة أخرى تحوم حولها الشكوك بالاتجار في الأطفال، الأمر الذي أثار الريبة حول إمكانية ارتكاب جريمة اتجار في الطفل، فتم على الفور إبلاغ خط نجدة الطفل لمباشرة عمله واتخاذ اللازم.

وقالت: المجلس قام على الفور بإبلاغ إدارة حقوق الإنسان، بمكتب المستشار النائب العام، والذي وجه نيابة استئناف الإسكندرية بمباشرة التحقيق في الواقعة وبالفعل تم ضبط والدة الطفل والسيدة التي تواجدت معها، حيث أثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة، بعد اعتراف الأم بعزمها بيع الطفل بمساعدة سيدة أخرى، والإرشاد عن الأشخاص الذين عقدوا العزم على شراء الطفل منها، وتم القبض عليهم وتباشر النيابة العامة استكمال التحقيقات في الواقعة.

وأشارت عزة العشماوي، إلى أن التحرك الفوري من المجلس، كان بإيفاد أخصائي من خط نجدة الطفل لاستلام الطفل، والذي تم إيداعه إحدى دور الرعاية الآمنة، مؤكدة على أن وقائع الاتجار في الأطفال تعد انتهاكا صارخا لحقوق وكرامة الطفل، ومخالفة لكل القوانين والأعراف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «الطلائع» يستأنف تدريباته استعدادًا للجونة
» لاسارتي يتحدث عن مباراة صن داونز عصر اليوم
» "صوت العرب" تعتمد خطتها لإحياء ذكرى تحرير سيناء
» "القومي للطفولة" يستعرض كواليس إنقاذ طفل رضيع تم خطفه
» تونس تعلق على الإطاحة بالبشير
» بالأرقام.. "الزعيم" يسدد الضرائب المستحقة عليه
» "العصار" يطالب "حلوان للديزل" بتلبية احتياجات القوات المسلحة
» براد بت يوجه ضربة قاضية لـ"أنجلينا جولي"
» مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن أحداث السودان
» حكم يجوز الصلاة على الكرسى
» "واعظات الأوقاف" يدخلن معسكر تدريب.. تعرف علي السبب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول