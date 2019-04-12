"نصر" تعلن دخول 14 شركة أمريكية جديدة للاستثمار في مصر

12 أبريل 2019 - 11:02 ص

اجتمعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بـ14 شركة من كبريات الشركات الأمريكية المستثمرة والراغبة في الاستثمار في مصر، وذلك بمقر غرفة التجارة الأمريكية، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن ، مؤكدة أن هذا الاجتماع لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة سيادته إلى واشنطن منذ 3 أيام والتعرف على مشكلات ومعوقات تواجه عمل الشركات الأمريكية والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وقالت نصر فى بيان إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة.

وأضافت ، أن الحكومة تولي أهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة، باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.

وأكدت شركات أمريكية رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، بعد لقائهم الأخير مع السيد الرئيس، مشيدين بالخطوات التي اتخذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر بلغت نحو 22.6 مليار دولار حتى نهاية مارس 2019.

وقامت شركات بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالى 2017- 2018 وعلى رأسها جنرال إليكتريك والتي وقعت على عقود بقيمة 700 مليون دولار، وشركة مارس ريجلي التي توسعت بقيمة مليار جنيه في فبراير الماضى من خلال إضافة خط إنتاج جديد لمصنعها في السادس من أكتوبر، وقيام شركة كارجيل بضخ استثمارات جديدة بنحو 120 مليون دولار من خلال توسعات وخلق شراكة مع شركة ADM ، كما أعلنت شركة بيبسيكو قيامها بضخ 515 مليون دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.

وخلال الاجتماع، ذكر أليسون هليز، نائب رئيس شركة توتل، أن الشركة لديها خطة لزيادة استثماراتها في مصر في مجال البترول بنحو 100 مليون دولار خلال الـ5 سنوات المقبلة، إنشاء 35 محطة جديدة مع التركيز على صعيد مصر، وتوفير نحو 500 وظيفة مباشرة و1700 فرصة عمل غير مباشرة.

وأوضحت سيلينا جاكسون، نائب الرئيس للعلاقات الحكومية العالمية والسياسة العامة في شركة بروكتر آند جامبل، أن شركتها ستعمل على زيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، والتي وصلت إلى 3 مليارات جنيه، وقامت بتوفير نحو 1500 وظيفة مباشرة و10 آلاف وظيفة غير مباشرة.



