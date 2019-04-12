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"الجيزة" تكشف خطتها لإنهاء أزمة انقطاع المياه في الصيف

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متابعات- حنان حمدتو

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وزارة الإسكان

محافظة الجيزة

تعهدت وزارة الإسكان  بحل الأزمة  الخاصة باهالى محافظة الجيزة  فى انقطاع المياه خلال الصيف المقبل ، وذلك عبر تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة ودخولها الخدمة قبل يونيو المقبل، وأكدت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الجيزة، بإجمالي طاقة مضافة 430 ألف م3/يوم، بتكلفة مليار و655 مليون جنيه، ومن المقرر دخولها الخدمة تباعًا حتى نهاية يونيو المقبل.

وتحتاج محافظة الجيزة إلى 420 ألف متر مكعب إضافية في اليوم؛ لخدمة ملايين المواطنين، فيما تنتج الشركة حاليا 3 ملايين و200 ألف متر مكعب في اليوم، من 10 محطات كبرى، و15 نقالي، و57 إرتوازي، وتبلغ كمية المياه المستهدفة للمحافظة 3 ملايين و620 ألف متر مكعب في اليوم.

وأشار تقرير للوزارة إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروع توسعات محطة مياه أطفيح، بطاقة 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 210 ملايين جنيه، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى بمحطة مياه منشأة القناطر، بطاقة 80 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه، ومشروع إنشاء المرحلة الأولى بمحطة مياه الحوامدية، بطاقة 70 ألف م3/يوم، بتكلفة 200 مليون جنيه.

بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة مياه أوسيم، بطاقة 60 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بتكلفة 365 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة مياه جزيرة الدهب، بطاقة 160 ألف م3/يوم (مرحلة أولى)، بتكلفة 710 ملايين جنيه، موضحًا أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ مشروع تغيير 6 طلمبات لرفع 110 م بدلًا من 75 م، بتوسعات محطة مياه إمبابة، لزيادة الطاقة الإنتاجية بكمية 40 ألف م3/يوم.


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