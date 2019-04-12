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"العصار" يطالب "حلوان للديزل" بتلبية احتياجات القوات المسلحة

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متابعات- عمرو محمد

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وزارة الانتاج الحربي

محمد العصار

اجرى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي،جولة صباح اليوم  شركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) فرع شبرا الخيمة إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي، لتلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة وتنفيذ المشروعات القومية والتنموية للدولة.

وتابع  العصار خلال الجولة ، إلى الموقف الحالي للمشروعات القائمة والمستقبلية، لتطوير الأداء، ثم قام بزيارة خطوط تصنيع محركات الديزل التي تقوم بتشغيل طلمبات المياه التي يتم تصنيعها بأحدث الوسائل التكنولوجية وبأعلى معايير الجودة العالمية، لما تتميز به الشركة من خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، حيث يتم استخدام طلمبات المياه في المشروعات التنموية والزراعية مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان، ثم قام بزيارة مصنع السبائك التي تدخل في العديد من الصناعات المغذية مثل صناعة (السيارات، المحركات).

وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد لرفعة المصنع والإنتاج الحربي ومصر، للمشاركة في تنفيذ مطالب القوات المسلحة والمشروعات القومية الكبرى بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

وفي ختام الجولة، اجتمع "العصار"، برؤساء القطاعات والعاملين بالشركة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى التطوير الدائم والمستمر والاستثمار في العمالة وتدريبهم على أحدث التكنولوجيات التصنيعية، وكذلك منح الفرصة للشباب لتقلد المناصب القيادية، مشددًا على ضرورة التعاون ما بين الشباب وأصحاب الخبرات لتطوير الأداء بالشركة.

ومن جانبه أشار المهندس خالد زكي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن المصنع يعمل حاليا وفقا لإستراتيجية وخطة تسويقية يتم تحديثها سنويا لتسويق منتجاته داخليا وخارجيا، وهناك خطة مستقبلية لفتح أسواق جديدة في أفريقيا في المرحلة المقبلة، كما أنه سيتم افتتاح منفذ للبيع بسور الشركة في القريب العاجل.

جدير بالذكر أن شركة حلوان لمحركات الديزل تشارك في المشروعات القومية الكبرى التابعة لوزارة الري، ومنها تطوير قناطر إسنا وإنشاء عدد (92) محطة رفع للخلط الوسيط.

ويعد (مصنع 909 الحربي)، من أوائل الشركات المصرية المتخصصة في إنتاج محركات الديزل على مستوى الشرق الأوسط، وقد تم تطوير معدات الإنتاج في المصنع وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة، كذلك يشتمل المصنع على أحدث المعدات والمعامل وأجهزة رقابة الجودة العالمية.


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