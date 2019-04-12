» براد بت يوجه ضربة قاضية لـ"أنجلينا جولي"

أكدت مصادر مقربة من النجمة انجلينا جولي أنها تسعى لعودة العلاقة مع النجم براد بت طليقها، وذلك بعد حرب مشتعلة بينهما دامت لـ3 سنوات بين الطلاق وحضانة الأطفال والتي انتهت باتفاق مشترك فيما بينهما في نوفمبر الماضي.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي قالت وفقا لمصادر مقربة من أنجلينا، أن النجمة الكبيرة الآن تريد عودة براد بت للم شمل عائلتها من جديد.
في حين أن المصادر نفسها أخبرت الصحيفة بأن براد بت لا يبادل أنجلينا نفس الرغبة، ويعمل فقط على هدوء الأمور فيما بينهم ليتمكن من التقرب من أبنائه بشكل طبيعي من جديد.