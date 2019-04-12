» براد بت يوجه ضربة قاضية لـ"أنجلينا جولي"

12 أبريل 2019 - 10:31 ص

أكدت مصادر مقربة من النجمة انجلينا جولي أنها تسعى لعودة العلاقة مع النجم براد بت طليقها، وذلك بعد حرب مشتعلة بينهما دامت لـ3 سنوات بين الطلاق وحضانة الأطفال والتي انتهت باتفاق مشترك فيما بينهما في نوفمبر الماضي.



وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، التي قالت وفقا لمصادر مقربة من أنجلينا، أن النجمة الكبيرة الآن تريد عودة براد بت للم شمل عائلتها من جديد.