  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر01:36 م
بحث متقدم
ابو تريكة

أبو تريكة: "ولماذا الخوف والله معي"

من الحدث

إغلاق جميع محطات القطار في إسرائيل.. لهذا السبب

النفيسي

النفيسي: هذا أخطر ما يواجهه السودان عقب تنحي البشير

عمر زين العابدين

المجلس العسكري بالسودان: الحكومة الجديدة مدنية بالكامل

كاف

الموعد والقنوات الناقلة لقرعة كأس الأمم الأفريقية

رئيس الأركان

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية للمناورة " بدر 2019"

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة: "بيشككوا فيك يا عكش"

الدكتور محمد مختار جمعة

"جمعة" يكشف خيانة الإخوان للأوطان على مر التاريخ

الفنان الراحل محمود الجندي

شاهد.. كلمات لمحمود الجندي تذاع لأول مرة بعد وفاته

علم السودان

"العسكري السوداني" يؤجل الإعلان عن أعضائه

"واعظات الأوقاف" يدخلن معسكر تدريب.. تعرف علي السبب

دين ودنيا

الدكتور محمد مختار جمعة
وزير الاوقاف

متابعات- عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

«التعليم» تطيح بمسئولين كبار.. تعرف على السبب

#

"وزير التموين" للمواطنين: انتظروا مفاجأة اليوم

#

"الأوقاف" تكشف عن موضوع خطبة الجمعة المقبلة

#

جمعة: تحديد النسل ضرورة في هذه المجتمعات

مختار جمعة

واعظات

يجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مساء اليوم الجمعة، بواعظات الوزارة في لقاء علمي وإداري بشأن الاستعداد لدروس رمضان، والمشاركة في بعثة الحج، وفي دورات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ومشاركتهن في مجال التأليف والنشر، والملتقيات الفكرية الرمضانية.

وقالت  الوزارة فى بيان لها ان الواعظات تعمل على  مضاعفة الجهد واستغلال الأجواء الإيمانية للشهر الفضيل الكريم، مع التأكيد على أن باب المشاركة في المسابقة العلمية الثقافية الكبرى التي أعلنت عنها الوزارة مفتوح لجميع الواعظات المعتمدات بالأكاديمية، بحيث ترشح الناجحات منهن لمرافقة بعثة الحج للعام 1441 هـ.

ويكون أمامهن الفوز بالجوائز المالية وشهادات التقدير والمشاركة في المحاضرات والمؤتمرات بالخارج؛ حال طلب أي من الدول ذلك، كما سيتم اعتماد الناجحات في المسابقة واعظات متميزات، وإلحاق من لم تلتحق بأكاديمية الأوقاف منهن بالدفعة الثانية بالأكاديمية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» «الطلائع» يستأنف تدريباته استعدادًا للجونة
» لاسارتي يتحدث عن مباراة صن داونز عصر اليوم
» "صوت العرب" تعتمد خطتها لإحياء ذكرى تحرير سيناء
» "القومي للطفولة" يستعرض كواليس إنقاذ طفل رضيع تم خطفه
» تونس تعلق على الإطاحة بالبشير
» بالأرقام.. "الزعيم" يسدد الضرائب المستحقة عليه
» "العصار" يطالب "حلوان للديزل" بتلبية احتياجات القوات المسلحة
» براد بت يوجه ضربة قاضية لـ"أنجلينا جولي"
» مجلس الأمن يعقد اجتماعًا طارئًا بشأن أحداث السودان
» حكم يجوز الصلاة على الكرسى
» "واعظات الأوقاف" يدخلن معسكر تدريب.. تعرف علي السبب

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول