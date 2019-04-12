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حكم يجوز الصلاة على الكرسى

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دار الافتاء
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متابعات- حنان حمدتو

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الصلاة

دار الافتاء

اجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"  على سؤال مفاداه: "ما حكم صلاة الفريضة على الكرسي"؟

وكان رد الدار نصا  : "يجوز الصلاة بالقعود على الكرسي عند العجز عن القيام أو النوافل ولها نفس أحكام الصلاة بالقعود على الأرض بلا فرق؛ حيث لم يأتِ في الشرع تخصيصٌ للقعود بكونه على الأرض، ولا جاء هذا عن أحدٍ من علماء المسلمين، وليس في الشرع ما يتعارض معه".

وتابع الجواب: "على  من ابتُلي بهذا أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، وأن يراعيَ ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود، وأن يُراعي ألا يضيِّق على المصلين صلاتهم، وأن يحافظ على النظام المعروف في المساجد".


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