الأرصاد تحذر من هذا الأمر خلال 48 ساعة قادمة

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درجة الحرارة

الجوية

هيئة الارصلد

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غدا السبت سيشهد ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على باقى الأنحاء نهارا، بارد ليلا.

وأشارت الهيئة إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، وأكدت ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

وتابعت  الهيئة أن الرياح معتدلة، تنشط على عدة مناطق بغرب وجنوب البلاد وتكون مثيرة للأتربة والرمال.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض درجات الحرارة الأحد المقبل، على شمال البلاد، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

وأشارت إلى انخفاض الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وأكدت أن الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.


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